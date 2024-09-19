1 копейка 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

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