1 рубль 1875 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1875 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5740 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность PROOF (8) UNC (60) AU (62) XF (97) VF (18) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (1) MS64 (8) MS63 (11) MS62 (12) MS61 (7) MS60 (1) AU58 (12) AU55 (9) AU53 (9) AU50 (5) XF45 (12) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (5) PF62 (2) PF61 (2) DETAILS (2) CAMEO (1) Сервис NGC (31) PCGS (5) ННР (4) RNGA (2)

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