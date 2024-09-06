Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1875 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 687,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1875 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5740 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2680 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
3399 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность F
Цена
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