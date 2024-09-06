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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1875 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1875 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1875 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 687,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1875 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5740 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2680 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
3399 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1875 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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