15 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность UNC (12) AU (11) XF (6) VF (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (1) Сервис ННР (2) PCGS (3) NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Höhn (1)

Katz (1)

Macho & Chlapovič (1)

MS67 (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rare Coins (2)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (3)

Universum Coins GmbH (1)

Westfälische (2)

Александр (3)

Денга1700 (2)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (2)