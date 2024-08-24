Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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