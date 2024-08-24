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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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