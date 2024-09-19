Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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