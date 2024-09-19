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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - September 8, 2018
Продавец MS67
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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