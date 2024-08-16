5 копеек 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.

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