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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1866 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1866 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,767,040

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
446 $
Цена в валюте аукциона 42017 RUB
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1866 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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