Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,767,040
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
446 $
Цена в валюте аукциона 42017 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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