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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1866 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1866 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 326,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Монеты и Медали за 66600 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 66600 RUB
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 33300 RUB
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1866 ЕМ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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