Полушка 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Монеты и Медали за 66600 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность UNC (6) AU (11) XF (2) VF (1) F (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (1) DETAILS (3) BN (2) Сервис ННР (1) NGC (5)

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