Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 326,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Монеты и Медали за 66600 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 66600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 33300 RUB
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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