1 рубль 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1370 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (2) UNC (13) AU (15) XF (4) VF (3) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (3) PF64 (1) DETAILS (1) PL (2) Сервис RNGA (2) NGC (7)

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