Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 110,014
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1370 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
2714 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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