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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1866 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1866 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 110,014

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1370 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
2714 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1866 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность UNC PL
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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