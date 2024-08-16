Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (131) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1866 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30418 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1031 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2845 $
Цена в валюте аукциона 253940 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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