Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1866 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1866 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (131) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1866 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30418 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • AURORA (11)
  • Baldwin's (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Grün (1)
  • Heritage (16)
  • Höhn (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (14)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (3)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rare Coins (23)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (2)
  • WCN (3)
  • Александр (19)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (1)
  • НИКО (10)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1031 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2845 $
Цена в валюте аукциона 253940 RUB
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1866 СПБ НІ на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1866 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск