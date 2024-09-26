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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе MS67 за 7000000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
90666 $
Цена в валюте аукциона 7000000 RUB
Россия 5 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
53562 $
Цена в валюте аукциона 4100000 RUB
Россия 5 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 копеек 1866 СПБ НІ "Серебро 750 пробы" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 5 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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