Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1866 года СПБ НІ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе MS67 за 7000000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
90666 $
Цена в валюте аукциона 7000000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
53562 $
Цена в валюте аукциона 4100000 RUB
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