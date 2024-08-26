Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,014
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2242 $
Цена в валюте аукциона 205510 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
1005 $
Цена в валюте аукциона 75157 RUB
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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