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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1866 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1866 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,014

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2242 $
Цена в валюте аукциона 205510 RUB
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
1005 $
Цена в валюте аукциона 75157 RUB
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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