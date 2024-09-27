Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,611,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2040 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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