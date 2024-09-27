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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1866 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1866 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,611,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2040 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Heritage - January 11, 2018
Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе Heritage - January 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 января 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе AURORA - September 19, 2017
Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1866 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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