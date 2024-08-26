Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1866 года СПБ СШ (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,900,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1866 года со знаком СПБ СШ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54361 проданному на аукционе Stack's Bowers за 36000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
2755 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 августа 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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