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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1866 года СПБ СШ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1866 года СПБ СШ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1866 года СПБ СШ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,900,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1866 года со знаком СПБ СШ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54361 проданному на аукционе Stack's Bowers за 36000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
2755 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе RedSquare - February 26, 2023
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе RedSquare - February 26, 2023
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Heritage - August 27, 2020
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Heritage - August 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 августа 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Stack's - August 7, 2020
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Heritage - July 16, 2020
Россия 5 рублей 1866 СПБ СШ на аукционе Heritage - July 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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