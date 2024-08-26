5 рублей 1866 года СПБ СШ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1866 года со знаком СПБ СШ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54361 проданному на аукционе Stack's Bowers за 36000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность PROOF (2) UNC (8) AU (13) XF (13) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS64 (2) MS63 (1) MS60 (1) XF40 (2) PF66 (2) DETAILS (8) Сервис NGC (5) RNGA (1) PCGS (8)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Heritage (7)

Katz (1)

Künker (5)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Rare Coins (9)

RedSquare (1)

SINCONA (2)

Stack's (2)

Александр (2)

Империя (1)

Имперская монета (1)

Русское Наследие (1)