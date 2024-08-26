Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,304,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1866 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4856 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1265 USD. Торги состоялись 3 сентября 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 159 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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