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1 копейка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,304,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1866 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4856 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1265 USD. Торги состоялись 3 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 159 RUB
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
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Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1866 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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