1 копейка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1866 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4856 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1265 USD. Торги состоялись 3 сентября 2011.

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