Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1866 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1866 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 796 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
3089 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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