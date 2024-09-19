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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1866 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1866 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1866 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1866 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 796 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
1553 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
3089 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
******
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Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1866 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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