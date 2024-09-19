Полтина 1866 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1866 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 796 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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