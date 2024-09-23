Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 699,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Александр за 2207586 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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