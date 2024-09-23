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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 699,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Александр за 2207586 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 NGS
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1556 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность PF63 ННР
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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