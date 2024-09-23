1 рубль 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Александр за 2207586 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность PROOF (4) UNC (4) AU (19) XF (31) VF (13) F (1) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (2) AU58 (3) AU53 (3) AU50 (5) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (1) PF64 (1) PF63 (3) Сервис NGS (1) NGC (5) ННР (3)

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