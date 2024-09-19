Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 425,040
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1867 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 283 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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