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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1867 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1867 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 425,040

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1867 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1495 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 283 EUR
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Pegasus Auctions - December 29, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1867 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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