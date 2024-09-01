1 рубль 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1869 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (2) UNC (17) AU (16) XF (23) VF (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (2) MS61 (4) MS60 (4) AU58 (7) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (1) NGC (6) RNGA (6)

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