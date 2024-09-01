Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 285,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1869 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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