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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1869 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1869 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 285,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1869 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 рубль 1869 СПБ НІ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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