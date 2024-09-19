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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 570,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 7000000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
2551 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
1201 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность PL62 ННР
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия 1 рубль 1858 СПБ ФБ на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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