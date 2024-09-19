Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 570,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 7000000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
2551 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
1201 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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