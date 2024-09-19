1 рубль 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 7000000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность PROOF (14) PROOFLIKE (3) UNC (60) AU (42) XF (46) VF (11) F (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (13) MS62 (7) MS61 (20) MS60 (4) AU58 (8) AU55 (6) AU53 (3) AU50 (5) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (2) PF65 (3) PF64 (6) PF63 (2) PL62 (3) DETAILS (7) ULTRA CAMEO (5) PL (4) Сервис NGS (1) RNGA (10) ННР (5) NGC (36) PCGS (5)

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