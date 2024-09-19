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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1860 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1860 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1860 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Александр за 52500 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
19802 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
32316 $
Цена в валюте аукциона 2500000 RUB
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - April 17, 2022
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - April 17, 2022
Продавец RedSquare
Дата 17 апреля 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - May 2, 2021
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - May 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 мая 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - November 15, 2020
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - November 15, 2020
Продавец RedSquare
Дата 15 ноября 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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