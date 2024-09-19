1 рубль 1860 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Александр за 52500 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

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