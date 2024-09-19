Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1860 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Александр за 52500 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
19802 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
32316 $
Цена в валюте аукциона 2500000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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