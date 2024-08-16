Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1861 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1861 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 76,024

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе SINCONA AG за 220000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Baldwin's (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Heritage (2)
  • ibercoin (1)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (5)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
11866 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
12382 $
Цена в валюте аукциона 1210018 RUB
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе AURORA - December 20, 2015
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Baldwin's - May 6, 2015
Продавец Baldwin's
Дата 6 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS61 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1861 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск