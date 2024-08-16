1 рубль 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе SINCONA AG за 220000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (2) UNC (11) AU (10) XF (9) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (1) DETAILS (2) PL (1) Сервис NGC (7) PCGS (2)

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