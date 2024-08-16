Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 76,024
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе SINCONA AG за 220000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
11866 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
12382 $
Цена в валюте аукциона 1210018 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 6 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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