1 рубль 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе SINCONA AG за 260000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (17) AU (21) XF (16) VF (2) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (3) MS61 (2) MS60 (8) AU58 (4) AU55 (6) AU53 (4) AU50 (4) XF40 (2) PL (1) Сервис RNGA (9) ННР (1) PCGS (5) NGC (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

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