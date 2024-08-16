Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,193
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе SINCONA AG за 260000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
14838 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU55 PL RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Где продать?
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