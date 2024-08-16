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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1863 года СПБ АБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1863 года СПБ АБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,193

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе SINCONA AG за 260000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
14838 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU55 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1863 СПБ АБ на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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