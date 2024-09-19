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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1880 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1880 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 521,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (303)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 35550 RUB
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
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Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1880 СПБ НФ на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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