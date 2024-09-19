Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 521,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (303)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (3)
- Auctiones (1)
- AURORA (36)
- BAC (1)
- Bolaffi (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (4)
- Gorny & Mosch (12)
- Grün (3)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (3)
- Hermes Auctions (1)
- Höhn (2)
- Karamitsos (1)
- Katz (9)
- Künker (20)
- Leu (1)
- Münzenonline (1)
- New York Sale (9)
- Niemczyk (3)
- Numedux (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (20)
- Numismatica Luciani (1)
- Numisor (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (30)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (9)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (6)
- Teutoburger (1)
- Tosunidis Coin House (1)
- UBS (2)
- Via (1)
- WCN (4)
- Александр (33)
- Денга1700 (1)
- Знак (2)
- Империя (9)
- Имперская монета (23)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (2)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (7)
- Русское Наследие (15)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 35550 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 15
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск