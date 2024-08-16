Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1868 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 775,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (314)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1868 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 30000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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