1 рубль 1868 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1868 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 30000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.

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