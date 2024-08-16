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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1868 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1868 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1868 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 775,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (314)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1868 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 30000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Heritage - July 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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