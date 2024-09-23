Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1861 года СПБ МИ (Россия, Александр II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1861 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 9000000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
22550 $
Цена в валюте аукциона 1619500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
95000 $
Цена в валюте аукциона 95000 USD
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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