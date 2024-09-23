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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1861 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1861 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1861 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1861 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 9000000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
22550 $
Цена в валюте аукциона 1619500 RUB
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
95000 $
Цена в валюте аукциона 95000 USD
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Spink - January 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1861 СПБ МИ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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