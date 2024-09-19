1 рубль 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

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