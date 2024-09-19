Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,009
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4195 $
Цена в валюте аукциона 410000 RUB
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
2387 $
Цена в валюте аукциона 146550 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF65
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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