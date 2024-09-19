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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1862 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1862 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4195 $
Цена в валюте аукциона 410000 RUB
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PF64 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
2387 $
Цена в валюте аукциона 146550 RUB
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF65
Цена
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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