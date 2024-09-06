Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1874 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1874 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1874 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1874 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Baldwin's (1)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (3)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Знак (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
1003 $
Цена в валюте аукциона 75018 RUB
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
1151 $
Цена в валюте аукциона 79071 RUB
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - April 18, 2018
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе AURORA - November 8, 2017
Продавец AURORA
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1874 СПБ НІ на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1874 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 25 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск