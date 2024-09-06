Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1874 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1874 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
1003 $
Цена в валюте аукциона 75018 RUB
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
1151 $
Цена в валюте аукциона 79071 RUB
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62 PL
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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