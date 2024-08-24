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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1874 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1874 года СПБ HI - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1874 года СПБ HI - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 270,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (261)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1874 года со знаком СПБ HI. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54365 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2783 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2399 $
Цена в валюте аукциона 2211 EUR
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе RedSquare - September 10, 2023
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе RedSquare - September 10, 2023
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где купить?
Россия 3 рубля 1874 СПБ HI на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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