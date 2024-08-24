Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1874 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 270,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (261)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1874 года со знаком СПБ HI. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54365 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
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Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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