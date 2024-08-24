3 рубля 1874 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1874 года со знаком СПБ HI. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54365 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

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