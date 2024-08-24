2 копейки 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность PROOF (2) UNC (16) AU (26) XF (17) VF (2) F (1) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (3) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (8) XF45 (2) XF40 (2) PF64 (2) RB (6) BN (15) Сервис NGC (13) PCGS (3) RNGA (2) NNC (2)

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