Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,551,250
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
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Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 12 октября 2023
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