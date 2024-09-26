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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1874 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1874 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1874 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 4,800,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (376)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1874 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1416 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1874 СПБ НІ на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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