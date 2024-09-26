Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1874 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 4,800,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (376)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1874 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1416 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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