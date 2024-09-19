5 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1874 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 80000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

Сохранность PROOF (4) UNC (26) AU (1) XF (8) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (5) MS65 (6) MS64 (5) MS63 (1) AU55 (1) XF40 (2) PF64 (1) PF62 (1) PL (1) Сервис PCGS (3) NGC (14) RNGA (1)

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