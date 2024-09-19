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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1874 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 80000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
716 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS65
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - August 12, 2020
Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS65
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1874 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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