Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1874 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 80000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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