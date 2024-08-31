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15 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,960,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1874 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VG8
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Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS61
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1874 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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