Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,960,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1874 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VG8
Цена
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