Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,878,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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