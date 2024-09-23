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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1874 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1874 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,878,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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