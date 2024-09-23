5 копеек 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (44) AU (35) XF (34) VF (12) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (9) MS63 (17) MS62 (4) MS61 (2) MS60 (4) AU58 (7) AU55 (5) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (6) VF35 (1) DETAILS (1) RB (9) BN (28) Сервис NGC (33) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (6)

Baldwin's (1)

Coins.ee (3)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (1)

Holmasto (1)

Katz (9)

Künker (1)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (2)

Numimarket (2)

Numisbalt (2)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (26)

Rauch (2)

RedSquare (3)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (7)

SINCONA (3)

Universum Coins GmbH (3)

WAG (2)

WDA - MiM (1)

Александр (21)

Денга1700 (2)

Империя (7)

Имперская монета (16)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (5)