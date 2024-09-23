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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1874 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1874 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,012,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS61 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1874 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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