Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,520,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1874 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62340 проданному на аукционе Heritage Auctions за 400 USD. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF20 RNGA
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Дата 10 июля 2022
Сохранность VF20 RNGA
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS60
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Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
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Сохранность MS62
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Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF25 RNGA
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Дата 7 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
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Где продать?
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