Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1874 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,520,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1874 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62340 проданному на аукционе Heritage Auctions за 400 USD. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (6)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1650 RUB
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF20 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF20 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - December 30, 2020
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - November 7, 2018
Продавец MS67
Дата 7 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1874 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1874 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1874 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск