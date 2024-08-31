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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1867 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1867 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1867 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6698 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

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Россия 1/4 копейки 1867 ЕМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
42152 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Россия 1/4 копейки 1867 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1/4 копейки 1867 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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