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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1867 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1867 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1867 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 12388 RUB
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF62 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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