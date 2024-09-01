Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1867 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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