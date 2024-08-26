1/4 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (2) UNC (15) AU (7) XF (2) VF (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS63 (7) MS62 (4) MS60 (1) AU58 (3) PF65 (1) RB (2) BN (10) Сервис ННР (7) NGC (2) RNGA (1)

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