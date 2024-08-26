Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 92,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62 BN
Цена
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Где продать?
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