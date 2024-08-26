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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 92,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
1132 $
Цена в валюте аукциона 92500 RUB
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 7301 RUB
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность AU
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 СПБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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