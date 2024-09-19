Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 700,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
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Продавец AURORA
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Сохранность UNC
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Сохранность AU55
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
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Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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