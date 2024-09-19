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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 700,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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