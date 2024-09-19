1/4 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

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