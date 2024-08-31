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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Империя за 110000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU58 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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