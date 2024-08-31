Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Империя за 110000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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