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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 BN ANACS
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN ANACS
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1/4 копейки 1868 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU58 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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