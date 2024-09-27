Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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