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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Редкие Монеты за 28000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
Россия 1/4 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
26000 $
Цена в валюте аукциона 26000 USD
Россия 1/4 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Россия 1/4 копейки 1880 СПБ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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Все фирмы 422
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