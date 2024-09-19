1/4 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Редкие Монеты за 28000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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