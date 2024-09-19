Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Редкие Монеты за 28000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
26000 $
Цена в валюте аукциона 26000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Где продать?
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