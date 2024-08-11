3 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Александр за 3300 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.

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