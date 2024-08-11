Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,525,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Александр за 3300 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.
Сохранность
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS62 BN ННР
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
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