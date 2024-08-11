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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1869 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1869 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,525,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Александр за 3300 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2024
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 146 EUR
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1869 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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