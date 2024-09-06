3 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Русское Наследие за 2000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность PROOF (6) UNC (3) AU (10) XF (9) VF (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) AU58 (4) AU50 (2) XF45 (7) PF66 (4) PF63 (1) RB (1) BN (12) Сервис NGC (13)

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