Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 723,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Русское Наследие за 2000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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