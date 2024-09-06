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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 723,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Русское Наследие за 2000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
1243 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность XF45 BN NGC
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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