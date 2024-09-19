1 копейка 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе AURORA за 75000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.

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