Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,230,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе AURORA за 75000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность F
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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