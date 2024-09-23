Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 642,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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