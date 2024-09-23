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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 642,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (3)
  • Империя (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Империя - September 14, 2019
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1869 СПБ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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