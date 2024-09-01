Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,710,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1869 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1600 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (6)
- Coins.ee (2)
- Heritage (2)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (2)
- Künker (2)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (8)
- Russiancoin (7)
- SINCONA (2)
- WCN (2)
- Александр (4)
- Имперская монета (16)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (4)
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1869 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск