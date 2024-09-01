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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,710,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1869 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1600 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU50
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
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Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1869 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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