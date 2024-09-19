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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 942,300

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7662 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2300 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
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  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
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  • Империя (3)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62 PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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