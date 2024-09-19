5 копеек 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7662 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2300 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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