Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1869 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 942,300
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7662 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2300 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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