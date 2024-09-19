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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1869 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1869 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1869 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1869 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2717 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Heritage Eur - November 29, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1869 СПБ HI на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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