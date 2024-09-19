Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1869 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1869 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS60
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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