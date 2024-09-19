Полтина 1869 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1869 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (1) UNC (6) AU (6) XF (6) VF (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (2) AU50 (1) Сервис NGC (4)

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