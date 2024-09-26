1/2 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (5) UNC (18) AU (6) XF (5) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) PF64 (4) DETAILS (1) RB (7) BN (6) PL (1) Сервис ННР (5) NGC (7) RNGA (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

COINSNET (1)

Katz (2)

New York Sale (1)

Niemczyk (2)

Rare Coins (7)

SINCONA (1)

Wójcicki (1)

Александр (5)

Денга1700 (3)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (2)