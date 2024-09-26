Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 145,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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