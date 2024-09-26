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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 145,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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