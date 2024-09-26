Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,120,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1869 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2050 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1050 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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