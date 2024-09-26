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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,120,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1869 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2050 RUB
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1050 RUB
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 ННР
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1869 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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